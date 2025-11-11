به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه بیستم آبان منتهی در ساعت ۷ صبح در آبادان با ۱۶۲، خرمشهر با ۱۶۴، شادگان با ۱۶۸، کارون با ۱۷۵، اهواز با ۱۸۶، ماهشهر با ۱۷۹، آغاجاری با ۱۶۹، بهبهان با ۱۷۳، هویزه با ۱۶۶، سوسنگرد با ۱۸۷، ملاثانی با ۱۸۳، باغملک با ۱۵۶، سوسنگرد با ۱۶۵، لالی با ۱۵۱، دزفول با ۱۶۳ و اندیمشک با ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان و شوش در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و شهر‌های رامشیر، رامهرمز، ایذه، دزپارت، اندیکا و مسجدسلیمان در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.