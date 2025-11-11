پخش زنده
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از شناسایی و معدومسازی سههزار و ۴۰۰ لیتر آبلیمو فاقد مشخصات و مجوزهای بهداشتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی گفت: این فرآوردهها در پی بازرسیهای مستمر کارشناسان بهداشت، شناسایی و جمعآوری شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای صیانت از سلامت شهروندان و جلوگیری از عرضه و مصرف مواد غذایی غیربهداشتی انجام شده، افزود: تیمهای نظارت بهداشت محیط بهصورت مستمر از مراکز تولید، عرضه و نگهداری مواد غذایی بازدید و با هرگونه تخلف بهداشتی برابر مقررات برخورد میکنند.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز همچنین از همکاری شهروندان با سامانه ۱۹۰ برای گزارش تخلفات بهداشتی قدردانی کرد و از مردم خواست هنگام خرید مواد غذایی، به نشانهای بهداشتی و تاریخ تولید و انقضا توجه کنند.