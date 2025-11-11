تلف شدن ببر در الیمالات
یک قلاده ببر در سافاری حیات وحش الیمالات نور تلف شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست مازندران در خصوص تلف شدن یک قلاده ببر در پارک حیات وحش الیمالات نور گفت: یک قلاده ببر به نام ونداد در مجموعه سافاری الیمالات تلف شد و علت مرگ این حیوان در حال بررسی است.
روح الله اسماعیلی با اشاره به انتشار فیلمی از وضعیت نامناسب جسمی این ببر در فضای مجازی، گفت: بعد از انتشار فیلم بلافاصله به مجموعه الیمالات مراجعه شد، اما متأسفانه این حیوان تلف شده بود.
او ادامه داد: پزشک معتمد سازمان حفاظت محیطزیست، نماینده دامپزشکی و پزشک مجموعه الیمالات در حال کالبدشکافی و نمونهبرداری هستند تا علت دقیق مرگ مشخص شود.
مجموعه گردشگری الیمالات محوطهای برای نگهداری از حیوانات وحشی از جمله شیر و ببر دارد که گردشگران در قالب یک سافاری و در ازای پرداخت هزینه با خودروهای ایمنسازی شده مجاز به حضور در این محدوده میشوند.
در ۲ سال گذشته قطع درختان در این محدوده و تلف شدن دو قلاده شیر آفریقایی در ۱۱ فروردین و ۲۲ تیرماه امسال انتقادهای دغدغهمندان محیط زیست را بدنبال داشت.