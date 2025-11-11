پخش زنده
۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به شهرستان سیرجان ابلاغ شد تا بر اساس موافقت نامههای مشخص درزیر ساختهای شهری و حل و فصل مسائل و مشکلات مردم این شهرستان هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سیرجان گفت:محمدرضا وحیدی، امروز در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان سیرجان گفت: سند آمایش شهرستان سیرجان برای افق 1424 را مورد بررسی قرار دادیم که به مشاور ارائه شد و تا طرح هاو پروژه ها و سیاست های شهرستان در این افق بلند مدت تعیین وما بتوانیم تمامی این برنامه ها توسط دولت و بخش خصوصی درشهرستان انجاتم شود
وحیدی با اشاره به بازگشت حقوق دولتی معادن به استان افزود:15 درصد حقوق دولتی به این شهرستان بر اساس قانون برمی گردد که دو هزار میلیارد تومان از محل حقوق دولتی به شهرستان سیرجان اختصاص داده می شود تا در راستای زیر ساخت های شهری هزینه شود.
وی بیان کرد:خوشبختانه سند آمایش استان کرمان در شورای عالی آمایش کشور به تصویب رسیده است. پس از این مصوبه، برنامه داریم سند آمایش تمامی شهرستانهای استان را تدوین کنیم. در مرحله نخست، پنج شهرستان شامل سیرجان، بم، جیرفت، شهربابک و رفسنجان انتخاب شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت : حدود ۱۰ درصد از مالیات مصرفکنندگان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود. از این میزان، حدود ۴ درصد بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود؛ یک درصد سهم بهداشت و درمان و ۲۷ صدم درصد سهم ورزش است.
وی با اشاره به اهمیت سرشماری سال آینده گفت:سرشماری آبانماه سال آینده به صورت ثبتیمبنا انجام خواهد شد. در این روش، اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی مبنای اصلی سرشماری قرار میگیرد. در این سرشماری، کد پستی و پلاکگذاری دقیق منازل از اهمیت ویژهای برخوردار است. شهرداران و دهیاران باید در اجرای طرح جینف (G-NAF) و پلاککوبی منازل همکاری کامل داشته باشند، زیرا در صورت عدم اجرای این طرح، ممکن است تا ده سال از اعتبارات محروم شوند