به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: با توجه به بخشنامه صادره از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از این پس در کارپوشه سامانه مؤدیان، فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز قابل استفاده است و مؤدیان با ثبت اطلاعات فهرست معاملات در همین اظهارنامه، نیاز به ثبت مجدد در سامانه معاملات موضوع این ماده نخواهند داشت.

وجیه الله ذکوری تأکید کرد: بر اساس مفاد این بخشنامه، مهلت دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای دوره تابستان ۱۴۰۴ تا پایان روز ۲۵ آبان سال جاری تمدید شده است.

او تصریح کرد: همچنین برای دوره پاییز ۱۴۰۴ این مهلت تا زمان انقضای موعد مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز که متعاقباً توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود، برقرار خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: مؤدیان استان ضروری است در مهلت‌های یاد شده نسبت به ثبت و تسلیم اطلاعات خود اقدام کنند و مطلع باشند این اقدام از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان قابل انجام است.