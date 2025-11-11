مدیرکل محیط زیست استان یزد با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند‌های عادی «خط قرمز» این دستگاه است، نسبت به رهاسازی و آتش‌زدن پسماند‌ها از سوی برخی شهرداری‌ها هشدار داد.

هشدار محیط زیست یزد به شهرداران درباره رهاسازی و آتش‌زدن پسماند‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین اکبری در نشست هم‌اندیشی با شهرداران استان یزد در میبد گفت: در صورت تداوم آتش‌زدن پسماند‌ها و رهاسازی مواد پلاستیکی در اطراف مراکز دفع زباله، با شهرداری‌های متخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: به طور متوسط روزانه نزدیک به ۶۰۰ تن پسماند در استان یزد تولید می‌شود که عمدتاً با روش‌های سنتی جمع‌آوری و دفن می‌شود و ضعف در مدیریت این بخش باعث بروز مشکلات زیست‌محیطی شده است.

مدیرکل محیط زیست استان یزد خاطرنشان کرد: محیط‌زیست در حوزه‌هایی از جمله فضای سبز، مدیریت پسماندها، مزاحمت‌های شهری و رفع مشکلات کشتارگاه‌ها با شهرداری‌ها سروکار مستقیم دارد و در این نشست نیز ضوابط مرتبط با مدیریت پسماند‌های عادی و خانگی مجدداً به شهرداران یادآوری و ابلاغ شد.