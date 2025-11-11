پخش زنده
امروز: -
آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی «نقش دوستی ایران و روسیه»، فردا چهارشنبه ۲۱ آبانماه ساعت ۱۴:۳۰ در مجموعه کوشک باغ هنر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه، ۱۰۰ اثر درباره ایران با موضوعاتی مانند مفاخر، میراث فرهنگی، آداب و رسوم و طبیعت توسط هنرمندان روسیه و همچنین ۱۰۰ اثر درباره روسیه از هنرمندان ایرانی خلق شده و در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
هنرمندان دو کشور آثار خود را در چارچوب ۱۰ سرفصل موضوعی شامل مفاخر و شخصیتها، آثار باستانی، افسانههای ملی، طبیعت و سایر جلوههای فرهنگی آماده کردهاند و پس از داوری، ۱۰۰ اثر از هنرمندان ایران و ۱۰۰ اثر از هنرمندان روسیه به مرحله نهایی راه یافتهاند.
نخستین دوره جشنواره «نقش دوستی» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، آکادمی آبرنگ و هنرهای زیبای آندریاک، ادارهکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل همکاریها و تنظیمگری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ روسیه، آکادمی هنر سنپترزبورگ و اتحادیه هنرمندان و نقاشان روسیه برگزار شده و گالری ساره در مسکو و گالری آرتیبیشن در تهران دبیرخانه اجرایی آن را برعهده داشتهاند.
پیشتر، نمایشگاه مورد نظر در آکادمی آبرنگ و هنرهای زیبای آندریاک شهر مسکو برگزار شد و با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شد.
پس از نمایش در مسکو، آثار در چند شهر ایران و روسیه از جمله تهران، اصفهان، سنتپترزبورگ و کازان نیز به نمایش گذاشته خواهند شد