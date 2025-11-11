فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: همزمان با اجرای طرح آرامش، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان، ۲۰ معتاد متجاهر، سه خرده فروش و انواع مواد مخدر صنعتی را از این افراد کشف کردند.

سرهنگ نصراله دهقان افزود: این طرح با محوریت پاکسازی نقاط آلوده از وجود معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر در این شهرستان از یک هفته قبل اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این افراد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند گفت: با هدف حفظ آسایش و آرامش شهروندان طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده به صورت مستمر در شهرستان مهر اجرا خواهد شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.