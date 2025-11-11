به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آخرین و مهمترین مرحله انتخابات پارلمانی عراق، رأس ساعت هفت بامداد امروز سه شنبه به طور همزمان در سراسر این کشور آغاز شد و تا ساعت ۶ غروب ادامه خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق پیشتر در اظهاراتی خبری گفته بود تمامی تمهیدات فنی و پشتیبانی لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات اتخاذ شده است و صندوق‌های رای راس ساعت هفت بامداد گشوده و رأس‌ ساعت شش بعد از ظهر بسته می‌شوند.

وی کل افراد واجد شرایط رأی دهی را در این مرحله قریب ۲۰ میلیون نفر عنوان کرده است که در هشت هزار مرکز رأی گیری شامل ۳۹ هزار صندوق رأی در عموم عراق رأی خود را به صندوق‌ها خواهند ریخت.

نخستین دور رأی گیری ویژه در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه گذشته ۱۸ آبان با مشارکت نیرو‌های امنیتی، نظامی و آوارگان مستقر در اردوگاه‌ها برگزار شد و میزان مشارکت بالغ بر ۸۲ درصد اعلام شد که کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق آن را بسیار بالا و بی سابقه توصیف کرد.

انتخابات در عراق شامل دو مرحله رأی گیری ویژه و سراسری است که رأی گیری ویژه همواره دو روز قبل از رأی گیری سراسری برگزار می‌شود و مخصوص نیرو‌های امنیتی و نظامی و کسانی است که به دلایل خاص نمی‌توانند در رأی گیری سراسری شرکت کنند.

مشارکت زیاد مردمی در مرحله دوم انتخابات یکی از دغدغه‌های جدی طرفداران انتخابات و گروه‌های سیاسی شرکت کننده در رقابت انتخابی است از این رو در طول ۲۴ ساعت گذشته، فراخوان‌های مختلفی از سوی نخبگان و رهبران و تشکل‌های سیاسی عراق برای حضور گسترده مردم در انتخابات صادر شده است که آخرین این فراخوان ها، متعلق به ائتلاف چارچوب هماهنگی (ائتلاف بزرگ گروه‌های سیاسی شیعه) است که از تمام افراد واجد شرایط رای دهی خواسته است در انتخابات مشارکت فعال و گسترده داشته باشند.

در عین حال «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر که در این دوره، انتخابات را تحریم کرده است و انتظار دارد میزان مشارکت مردمی در انتخابات ضعیف باشد، از طرفداران خود خواسته است که امروز سه شنبه در منازل خود باقی بمانند و جز برای امور بسیار ضروری، منزل را ترک نکنند.

صدر همچنین از هوادارانش خواسته است برای هرگونه دستورات احتمالی خاص یا عام آمادگی داشته باشند، بدون اینکه در خصوص نوع اقدامات احتمالی خود توضیحی داده باشد.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق پیشتر اعلام کرده بود که بعد از ۲۴ ساعت از پایان رأی گیری عمومی، میزان مشارکت و نتائج اولیه را فردا چهارشنبه ۲۱ آبان ماه اعلام می‌کند.

انتخابات پارلمانی، مهمترین انتخابات در عراق به شمار می‌رود، زیرا علاوه بر انتخابات ۳۲۹ تن از نمایندگان مجلس، پارلمان عراق مسئولیت انتخاب رئیس جمهور را در نخستین جلسه خود برعهده دارد و رئیس جمهور موظف است در همان جلسه اول، نامزد نخست وزیری را از میان بزرگترین فراکسیون پارلمان برای تشکیل کابینه دولت مامور کند.

نخست وزیر بعد از انتخاب اعضای تیم کابینه خود باید برای گرفتن رأی اعتماد، وزیران خود را به پارلمان معروفی کند و در صورت اعطای رأی اعتماد از طرف نمایندگان مجلس، دولت می‌تواند فعالیت رسمی خود را برای چهار سال آینده آغاز کند.

رئیس قوه قضائیه عراق نیز پیشتر پیش بینی کرده بود که طبق زمابندی‌های قانونی که قانون اساسی عراق تبیین کرده است، اگر روند انتخابات به روال طبیعی پیش برود، دولت جدید عراق حداکثر تا ماه مارس ۲۰۲۶ شکل بگیرد.

«فائق زیدان» در عین حال تاکید کرد که امکان کاهش این مدت زمان وجود دارد و اگر توافقات سیاسی حاصل شود، امکان تشکیل دولت جدید تا ماه ژانویه ۲۰۲۶ امکان پذیر است.

برخلاف دوره‌های سابق انتخابات که همواره نگرانی از تهدید‌های امنیتی و احتمال حملات تروریستی به مراکز رای گیری و رأی دهندگان وجود داشت و به همین دلیل انتخابات در فضای به شدت امنیتی و با اعمال مقررات شدید منع تردد بین استان‌ها و شهر‌ها همراه بود، در این دوره، دولت عراق تنها امروز سه شنبه را به طور رسمی تعطیلات سراسری اعلام کرده است، اما از تدابیر شدید امنیتی در این دوره اثری دیده نمی‌شود و زندگی به روال طبیعی جریان دارد.