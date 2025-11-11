استاندار خراسان رضوی به همراه هیئتی اقتصادی با هدف گسترش روابط به قرقیزستان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی پیش از عزیمت در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد در جمع خبرنگاران گفت: روابط تجاری ما با کشور قرقیزستان خوب است، اما سطح توقع و انتظار بیش از وضعیت فعلی است و امیدواریم با این سفر، سطح روابط به میزان قابل‌توجهی ارتقا یابد.

او با اشاره به سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان دولت و کشور در زمینه توسعه تعاملات با کشور‌های همسایه گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی، گسترش ارتباطات منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند آسیای میانه است تا بتوانیم روابط اقتصادی خود را در دو بخش صادرات و واردات گسترش دهیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تجربه سفر‌های گذشته نشان داده است که رفت‌وآمد‌های مستمر و تبادلات تجاری میان استان و کشور‌های هدف، آثار بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.

مظفری افزود: خوشبختانه در شش‌ماهه نخست امسال، خراسان رضوی با رشد ۳۶ درصدی صادرات مواجه بوده است؛ در حالی‌که در همین مدت، رشد صادرات در سطح کشور تقریبا متوقف بوده است.

وی گفت: امیدواریم این سفر، با لطف و عنایت خداوند متعال و به برکت وجود امام رضا (ع)، پشتوانه حرکتی نو برای توسعه روابط اقتصادی استان با کشور‌های منطقه باشد.

این سفر با حضور بیش از ۶۰ نفر از مدیران و فعالان اقتصادی و تجاری استان انجام می‌شود و دیدار‌هایی در ۲ استان «بوش» و «بیشکک» برنامه‌ریزی شده است.