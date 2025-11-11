پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان از توزیع بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاههای سوخت آبادان و خرمشهر و شهرهای صنعتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد بنی سعید گفت: با توجه به مشکل آلودگی هوا و افزایش آلایندهها با دستور استاندار خوزستان و مصوبه کارگروه اضطراری آلودگی هوا توزیع بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاههای سوخت در شهرهای صنعتی استان آغاز میشود.
او با بیان اینکه علاوه بر شهرهای آبادان و خرمشهر، توزیع بنزین یورو ۴ در ۶۰ درصد جایگاههای سوخت اهواز انجام میشود، افزود: توزیع بنزین یورو ۴ در تمامی جایگاههای سوخت شهرهای صنعتی استان تا برطرف شدن مشکل بحرانی آلودگی هوا ادامه دارد.