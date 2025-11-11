پخش زنده
درخشش دوباره کشتی همدان در لیگ برتر کشور این بار با نام مهدی حاجیلوئیان گره خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کشتیگیر جوان و غیرتمند آکادمی شاهد شهرداری همدان در دیداری حساس و تماشایی، موفق شد ابوالفضل بابالو، دارنده نشان طلای جوانان جهان و عضو تیم ملی ایران را شکست دهد.
این پیروزی ارزشمند با هدایت فنی امید یوسفی، مربی پرتلاش و عضو تیم ستارگان ساری، در مصاف با تیم قدرتمند خیبر لرستان رقم خورد و برگ زرینی بر افتخارات ورزش همدان افزود.
حاجیلوئیان در این مبارزه با جسارت، تمرکز و تکنیک مثالزدنی خود توانست یکی از چهرههای شاخص کشتی کشور را از پیش رو بردارد و نشان دهد که نسل تازهکشتی همدان آماده درخشش در سطح ملی است.