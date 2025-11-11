پخش زنده
تیمهای فوتسال دانشآموزی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی دانشآموزان جهان به برزیل سفر کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی دانشآموزی دختران و پسران ایران به منظور شرکت در رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشآموزان کمتر از ۱۸ سال جهان در برزیل پس از سفری ۳۰ ساعته از مسیر ترکیه، صبح امروز به شهر برازیلیا رسید و در هتل کانونشن این شهر استقرار پیدا کرد.
کاروان فوتسال دانش آموزی ایران در سفر طولانی خود از مسیر ترکیه، پس از ترانزیت در فرودگاه استانبول، وارد شهر سائوپائولو شد و سپس با پروازی داخلی به برازیلیا سفر کرد.
تیم دانشآموزان پسر ایران با سرمربیگری رضا داورزنی و دستیاری یاشار مطلب زاده و مهدی بهرامیان به سرپرستی سیدعلی نقیبی با ۱۲ بازیکن به نامهای علیرضا دهباشیپور، آرمین دهقانی و کیارش محمدی از هرمزگان، امیررضا صفری و علیحسین کلانتر از تهران، محمد رحیمی و حمید رستگارزاده از خراسان رضوی، محمدجواد سنگ تراشان از قم، علیرضا نعمتی از قزوین، امیـرعباس نریمان از مرکزی، محمدجواد رسولزاده از البرز و مهدی نقوی از همدان به این رقابتها اعزام شده است.
همچنین تیم دانشآموزان دختر ایران با سرمربیگری نرگس علوانی و دستیاری بهناز خیاط و فاطمه غلامپور با ۱۲ بازیکن به نامهای فاطمه عیوضی، غزل مومنی، نرگس ایسپره، هلاله رشیدی، مائده سیاوشی، شیدا چهارمحالی، ستایش یوسفی، ایلین نامدار، مهسا صفری، نادیا مهجور، مبینا فردوسی و ساجده کیخا به این مسابقات اعزام شده است.