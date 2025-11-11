پخش زنده
امروز: -
نشست ویژه بررسی راهکارهای رفع چالشهای آبی کشور و استان یزد به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد و بنابرعلام روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد، در این نشست که با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو، محمدرضا بابایی استاندار یزد، سید مهدی طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جواد محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد برگزار شد، ابعاد مختلف بحران آب و راهکارهای برونرفت از آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست، مشکلات و چالشهای آبی استان یزد به عنوان یکی از محورها، مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از بخشهای مهم این نشست، ارائه طرحهای مطالعاتی و پژوهشی بود که از سوی مراکز دانشگاهی و علمی کشور در خصوص مساله آب تهیه شده بود.
پس از ارائه گزارشها و بررسی طرحهای کارشناسی، تصمیمهای لازم برای اجراییسازی راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت به منظور مدیریت تنش آبی در کشور و به ویژه در استان یزد اتخاذ شد.
شایان ذکر است این تصمیمها بر لزوم هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی برای عبور از چالشهای آبی تاکید دارد.