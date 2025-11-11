پخش زنده
ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از توزیع ۶۰۰ تن برنج وارداتی در سطح استان خبر داد و گفت: این برنج با قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم در اختیار خانوارها قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آغاز توزیع ۶۰۰ تن برنج وارداتی در سطح استان برای تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوارها خبر داد.
وی گفت: با پیگیریهای مستمر استاندار مازندران و در راستای سیاستهای تنظیم بازار کشور، مجوز توزیع این میزان برنج وارداتی صادر شد.
جعفری افزود: برنج وارداتی با قیمت ۵۳ هزار و ۸۲۰ تومان برای هر کیلوگرم درب انبار به عاملین فروخته میشود و قیمت نهایی برای مصرفکننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
سرپرست ادارهکل غله مازندران با اشاره به چگونگی توزیع گفت: توزیع این برنج از طریق عاملین منتخبی که توسط ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها معرفی شدهاند، انجام میشود.
وی با اشاره به نظارت بر اجرای طرح تأکید کرد: این طرح با نظارت کامل ادارهکل غله و هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان و شهرستانها در حال اجراست.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح موجب پاسخگویی به نیاز بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در تأمین اقلام اساسی خانوارها خواهد شد.