سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه خزر در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری از برگزاری نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه خزر در رشت خبر داد.
وی گفت: این اجلاس در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در رشت برگزار خواهد شد و به ابتکار ایران در سومین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر مطرح شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این ابتکار مورد تایید پنج کشور ساحلی خزر قرار گرفته و در راستای تقویت همکاری میان این کشورها برگزار میشود.
این اجلاس اولین نشست استانداران استانهای ساحلی کشورهای حوزه خزر محسوب میشود و انتظار میرود زمینهساز توسعه همکاریهای منطقهای در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و زیستمحیطی شود.