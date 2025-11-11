سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه خزر در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان در رشت خبر داد.

اجلاس استانداران خزر ۲۷ و ۲۸ آبان در رشت برگزار می‌شود

اجلاس استانداران خزر ۲۷ و ۲۸ آبان در رشت برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری از برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه خزر در رشت خبر داد.

وی گفت: این اجلاس در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه در رشت برگزار خواهد شد و به ابتکار ایران در سومین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی خزر مطرح شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این ابتکار مورد تایید پنج کشور ساحلی خزر قرار گرفته و در راستای تقویت همکاری میان این کشورها برگزار می‌شود.

این اجلاس اولین نشست استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حوزه خزر محسوب می‌شود و انتظار می‌رود زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی شود.