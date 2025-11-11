به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با تأکید بر نقش خیران و فعالان اقتصادی در بهبود وضعیت آموزشی استان گفت: حدود ۳۰ درصد از فضاهای آموزشی استان تخریبی یا نیازمند بازسازی جدی هستند.

محمدرضا فرح بخش گفت: با بیان اینکه استان کرمان دارای ۷۵۰ مدرسه زیر ۱۰ دانش‌آموز است، گفت: وزارت آموزش و پرورش با وجود شرایط سخت، تلاش کرده است نیروی انسانی مورد نیاز این مدارس را تأمین کند، اما در بخش زیرساختی با خلاهای جدی روبه‌رو هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی در کرمان یک متر کمتر از میانگین کشوری و نصف استاندارد جهانی است، در کلان‌شهر کرمان نیز با تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲ هزار کلاس درس در استان بیش از ۴۵ دانش‌آموز دارند، این تراکم بالا سبب می‌شود حدود ۳۰ درصد از دانش‌آموزان نتوانند بهره آموزشی لازم را ببرند.

وی تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از فضاهای آموزشی استان تخریبی یا نیازمند بازسازی جدی هستند، بخشی از مدارس نیز به‌صورت کانکسی اداره می‌شوند که این وضعیت ضرورت توجه ویژه به احداث مدارس بزرگ‌مقیاس را دوچندان می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از خیران و فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد و افزود: امروز باید دغدغه آموزش و پرورش به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شود، مردمی‌سازی آموزش، همان‌گونه که دولت بر آن تأکید دارد، تنها با همراهی خیران، بخش خصوصی و جامعه تحقق می‌یابد.

فرحبخش گفت: ابا یاری هم می‌توانیم روند بهبود وضعیت آموزشی را که به‌صورت ده‌ساله طراحی شده، در یک بازه سه‌ساله محقق کنیم، یقین دارم با هم‌دلی و همیاری، آموزش و پرورش استان کرمان به الگویی ملی تبدیل خواهد شد.

بر پایه این گزارش، بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز با حضور سخنگوی دولت چهاردهم، جمعی از نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، استاندار، جمعی از فعالان اقتصادی، خیران، فرهنگیان و...در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.