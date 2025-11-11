پخش زنده
با رعایت چند نکته میتوان تا میزان زیادی از ابتلا به دیابت ارثی پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای اینکه ریسک ابتلا به دیابت ارثی را کاهش دهیم، نیاز به انجام دستورالعملهای عجیب و غریب نیست.
با رعایت نکاتی که اشاره میشود تا میزان زیادی میتوان از ابتلا به دیابت ارثی پیشگیری کرد:
🔻دخانیات را کاملاً حذف کنید.
🔻هرروز یا چند روز در هفته ورزش کنید.
🔻کربوهیدرات مصرفی را کاهش دهید.
🔻کمی از وعده غذایی خود کم کنید.
🔻کاهش وزن را شروع کنید.
🔻در طول روز بهاندازه کافی آب بنوشید.
🔻مصرف نوشیدنیهای شیرین را ترک کنید.
🔻مصرف غذاهای فرآوری شده را محدود کنید.
🔻زیاد یک جا نشینید و سعی کنید فعال باشید.
🔻فیبرهای سالم را وارد برنامه غذاییتان کنید.
🔻سطح ویتامین D را کنترل کنید.
🔻قهوه و چای بنوشید.