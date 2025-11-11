به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای اینکه ریسک ابتلا به دیابت ارثی را کاهش دهیم، نیاز به انجام دستورالعمل‌های عجیب و غریب نیست.

با رعایت نکاتی که اشاره می‌شود تا میزان زیادی می‌توان از ابتلا به دیابت ارثی پیشگیری کرد:

🔻دخانیات را کاملاً حذف کنید.

🔻هرروز یا چند روز در هفته ورزش کنید.

🔻کربوهیدرات مصرفی را کاهش دهید.

🔻کمی از وعده غذایی خود کم کنید.

🔻کاهش وزن را شروع کنید.

🔻در طول روز به‌اندازه کافی آب بنوشید.

🔻مصرف نوشیدنی‌های شیرین را ترک کنید.

🔻مصرف غذا‌های فرآوری شده را محدود کنید.

🔻زیاد یک جا نشینید و سعی کنید فعال باشید.

🔻فیبر‌های سالم را وارد برنامه غذایی‌تان کنید.

🔻سطح ویتامین D را کنترل کنید.

🔻قهوه و چای بنوشید.