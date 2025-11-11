پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: مرغداریهای استان سالانه ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید میکنند که تا ۶۰ هزار تن آن در داخل استان مصرف می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به فعالیت ۷۰۰ واحد مرغداری در استان اظهار کرد: ظرفیت تولید گوشت مرغ این واحدها حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است.
نامدار صیادی افزود: از این میزان تولید، بین ۵۶ تا ۶۰ هزار تن در داخل استان مصرف و مابقی به استانهای همجوار صادر میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش مهم این صنعت در تأمین امنیت غذایی استان و منطقه، گفت: تمهیدات لازم برای تأمین به موقع و ذخیرهسازه نهادههای مورد نیاز مرغداریهای استان از جمله شامل ذرت و سویا انجام شده است.