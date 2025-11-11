به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید مصطفی دانش در بازرسی از چند فروشگاه زنجیره‌ای، هدف از این بازدید‌ها را رصد بازار مواد غذایی به ویژه کالا‌های اساسی اعلام کرد و افزود: این نظارت به صورت مستمر و سرزده انجام می‌شود.

وی گفت: در این بازرسی‌ها ضمن بررسی اسناد و فاکتور‌های خرید و فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صحت نرخ‌ها، نحوه محاسبه و صدور فاکتور و همچنین رعایت ضوابط مربوط به فروش کالا‌ها نیز ارزیابی می‌شود.

معاون قضایی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود، از همشهریان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از سوی اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موارد را از طریق سامانه اینترنتی tazirat۱۳۵.ir به اطلاع تعزیرات حکومتی برسانند.