به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، پس از حدود ۲۰ ماه از آغاز فعالیت شرکت هواپیمایی یزدایر، از تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ این شرکت هیچ گونه پروازی را ثبت نکرد و فعالیت آن عملاً متوقف شد.

پس از آن نیز سازمان هواپیمایی کشور در واکنش به توقف پرواز‌های این ایرلاین اعلام کرد: با عنایت به قطع ادامه همکاری شرکت هواپیمایی ماهان با شرکت هواپیمایی یزدایر در حوزه‌های فنی و عملیاتی و عدم تعیین‌تکلیف نحوه اجابت الزامات و مقررات مرتبط با ایمنی پروازها، شرکت مذکور مجاز به انجام فعالیت پروازی نخواهد بود.

حال این شرکت هواپیمایی پس از ۱۹ روز توقف عملیات پروازی، فعالیتش از ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه ۱۹ آبان، با پرواز در مسیر تهران به یزد از سرگرفته شد.

شرکت هواپیمایی «یزدایر» در بهمن ۱۴۰۱ با چهار فروند هواپیما شامل دو فروند ایرباس ۳۱۰ برای مسیر‌های بین‌المللی مانند دبی، بغداد و استانبول، و دو فروند BAe/RJ برای پرواز‌های داخلی از جمله تهران و مشهد، رونمایی شد.