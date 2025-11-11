به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرشاد کشاورزیان افزود: ۶ اثر راه یافته به بخش صحنه‌ای شامل «نوشابه مشکی» به کارگردانی «سعید حسین‌پور» از ملایر، «حسین بیرقی» به کارگردانی «امیر پیرو» از اسدآباد، «برمی‌گردم» به کارگردانی «مجتبی شجاعی‌زاده» از ملایر، «پشت بام تهران» به کارگردانی «آرسام دشتی» از ملایر، «مثل آب خوردن» به کارگردانی «مهدی توکلی» از رزن و «ستاره» به کارگردانی «صحبت‌الله روشن‌فکر» از نهاوند هستند.

او تأکید کرد: «سهراب کُشون» به کارگردانی «مهرداد کاووسی» از همدان، «آخرین یادگار» به کارگردانی «وحید عبداللهی» از همدان، «نامه آخر» به کارگردانی «امیرحسین فاطمی» از همدان، «نقل در نقل» به کارگردانی «امین فعله‌گری» از همدان، «مرثیه خیابان» به کارگردانی «مصطفی کرمی راسخ» از کبودراهنگ، «قطره‌های خون» به کارگردانی «محمد محسنی» از ملایر، «سایه بلند سرو» به کارگردانی «میثم عبدلی» از ملایر و «جوانه‌های سوخته» به کارگردانی «امیرحسین شاه‌قدمی» از همدان نیز ۸ اثر راه یافته به بخش خیابانی را تشکیل می‌دهند.

این جشنواره ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در ملایر برگزار می‌شود.