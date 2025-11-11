پخش زنده
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از برونسپاری مجموعهای از خدمات ثبتی به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره خدماتی که قرار است به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی برونسپاری شود، افزود: این خدمات شامل صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به حدنگار، تفکیک عرصه و آپارتمان، تجمیع و افراز املاک مشاع، تغییر وضعیت املاک، تعیین حدود باقیمانده املاک، اصلاح ملک و مندرجات اسناد مالکیت، صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوقالعاده ثبتی و همچنین درج ادعاهای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پیشرفت هفتم جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۹۴۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در خصوص کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و بر اساس این دستورالعمل، کارگزاریهای مذکور تأسیس میشوند.
قویدل افزود: کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی، اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که به عنوان شرکت یا مؤسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی هستند. صدور پروانه کارگزاری برای این اشخاص منوط به شرایطی از جمله ایرانی بودن کلیه سهامداران و مدیران، نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری برای مدیرعامل و همه اعضای هیئتمدیره، دارا بودن زیرساختهای لازم جهت ارائه خدمات بهصورت غیرحضوری و تبادل اطلاعات برخط با سازمان ثبت، مطابقت اساسنامه با مفاد دستورالعمل و تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینکه این کارگزاریها با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان ثبت فعالیت خواهند کرد، افزود: کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی با هدف ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای عملیات حدنگاری، مطابق قوانین و مقررات و در چارچوب دستورالعمل رئیس قوه قضاییه فعالیت میکنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر ۵۰۴ واحد ثبتی در سراسر کشور در حال ارائه خدمات ثبتی به مردم عزیز کشورمان هستند و بهزودی نیز سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به دستور ریاست قوه قضاییه راهاندازی خواهد شد.
قویدل افزود: با توجه به پیشبینی تعداد بسیار زیاد ثبت ادعا در این سامانه و همچنین ضرورت تسریع در تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد مالکیت حدنگار(تکبرگ)، کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی برای ارائه خدمات غیرحضوری و تسریع در روند خدمات ثبتی به مردم تأسیس میشوند.