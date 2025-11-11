پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از فعالیت ۴۴۳ خانه هلال شهری و روستایی در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از فعالیت ۴۴۳ خانه هلال شهری و روستایی در سطح استان خبر داد و گفت: این مراکز با هدف جلب مشارکت محلی و ارتقای تابآوری در برابر حوادث راهاندازی شدهاند.
وی گفت: تأسیس خانههای هلال یک ابتکار نوین برای جلب مشارکت محلی و بهرهگیری از ظرفیت مردم در راستای اهداف توسعه است.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران با اشاره به شرایط اقلیمی استان افزود: با توجه به وضعیت حادثهخیزی مازندران، راهاندازی و توسعه خانههای هلال در محلات شهری و روستایی ضرورتی انکارناپذیر است.
فخاری اشرفی آمار خانههای هلال را اعلام کرد و گفت: تاکنون ۳۹۵ خانه هلال روستایی و ۴۸ خانه هلال شهری با هدف توسعه آموزشهای امدادی و استفاده از ظرفیتهای محلی در مدیریت بحران راهاندازی شده است.
وی افزود: جذب و آموزش نیروهای محلی از مولفههای هدفگذاری شده در سیاست خانههای هلال است.