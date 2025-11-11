براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، دو شهر خوزستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم، ۱۴ شهر در وضعیت قرمز و ۵ شهر دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، سه شنبه ۲۰ آبان ماه، ملاثانی با قرار گرفتن روی عدد ۲۴۰ و دشت آزادگان با ۲۰۶ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

اهواز روی عدد ۱۸۹، کارون ۱۸۴، بندر ماهشهر ۱۸۱، آغاجاری ۱۷۶، هویزه ۱۷۴، شوشتر ۱۷۳، خرمشهر ۱۷۰، شادگان ۱۶۳، آبادان ۱۶۰، دزفول ۱۵۵، اندیمشک ۱۵۸، بهبهان ۱۵۶، باغملک ۱۵۴، شوش ۱۲۱ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

همچنین هفتکل با ۱۴۶، لالی ۱۳۶، امیدیه ۱۲۴، اندیکا ۱۰۷، رامهرمز ۱۰۳ AQI گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ایذه، دهدز، مسجدسلیمان و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.