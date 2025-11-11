به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مریم بربط جودوکار همدانی وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان توانست نخستین نشان کاروان ایران در باز‌های کشور‌های اسلامی کسب کند.

او در دیدار سوم خود که برای نشان برنز می‌جنگید توانست جودوکار کامرونی را شکست دهد و نشان برنز را برای ایران به دست آورد.

بربط در اولین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی رو در روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و شکست خورد، اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌ها همبستگی کشور‌های اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکار کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.