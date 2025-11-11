مسئول پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی لرستان، از آغاز ساخت ۱۶ مدرسه مقاوم در شهرستان‌های کوهدشت، خرم‌آباد، معمولان و الیگودرز خبر داد و گفت: این پروژه‌ها تا دهه فجر ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ساخت ۱۶ مدرسه در مناطق محروم لرستان با کمک بنیاد علوی اظهار داشت: این پروژه‌های آموزشی در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید بنیاد علوی بر محرومیت‌زدایی آموزشی در استان‌های کم‌برخوردار اجرا می‌شوند.

سعید غفوری نژاد افزود: عملیات احداث ۱۶ واحد آموزشی سنگی با متراژ کلی ۲ هزار و ۲۳۰ متر مربع در دست اجراست و اعتباری بالغ بر ۴۸۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال برای آنها در نظر گرفته شده که سهم بنیاد علوی از این رقم ۲۴۳ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان ارگان مقابل و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان ارگان مشارکت‌کننده، در اجرای این طرح ملی همکاری نزدیکی با بنیاد علوی دارند.

غفوری‌نژاد ادامه داد: برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده تا این مدارس مقاوم و ایمن همزمان با ایام الله دهه فجر ۱۴۰۴ افتتاح و تحویل جامعه آموزش و پرورش استان شوند.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر تامین فضای آموزشی استاندارد و ایمن، حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز لرستانی را بهره‌مند می‌کند و گام مهمی در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای بنیه علمی این استان محروم محسوب می‌شود.