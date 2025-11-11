در اقدامی که ضربه‌ای مستقیم به سیاست‌های تحریمی و انزوای اقتصادی آمریکا علیه ونزوئلا محسوب می‌شود، چین و ونزوئلا از افتتاح یک مسیر تجاری دریایی مستقیم میان دو کشور خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در بحبوحه تشدید فشار‌های اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک از سوی آمریکا، چین و ونزوئلا با اعلام راه‌اندازی یک خط کشتیرانی مستقیم، گامی بلند در جهت تقویت اتحاد استراتژیک و بی‌اثر کردن تحریم‌های یکجانبه برداشتند. این خط کشتیرانی راهبردی که بندر تیانجین چین را به بنادر اصلی ونزوئلا متصل می‌کند با هدف تقویت روابط دوجانبه، شکستن محاصره اقتصادی و تسهیل تجارت مستقلانه طراحی شده است.

بر اساس بیانیه مشترک منتشر شده، این مسیر دریایی جدید، بندر مهم تیانجین در شمال چین را مستقیماً به بنادر ونزوئلا متصل کرده و با کاهش چشمگیر زمان حمل و نقل و بهینه‌سازی لجستیک، جریان تجاری میان دو ملت را کارآمدتر و سریع‌تر خواهد کرد. شبکه تلویزیونی VTV ونزوئلا گزارش داد که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پکن و کاراکاس بار دیگر بر تعهد خود به همکاری مبتنی بر احترام متقابل، حاکمیت ملی و منافع مشترک در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا تأکید کرده‌اند.

مقامات دو کشور پیش‌بینی می‌کنند که این کریدور دریایی جدید نه تنها حجم تجارت دوجانبه را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد، بلکه به ادغام اقتصادی بیشتر میان آسیا و آمریکای لاتین کمک کرده و نقش مهمی در شکل‌گیری یک نظم نوین اقتصادی چند قطبی ایفا خواهد کرد. این مسیر که به عنوان گام جدیدی در "طرح جهانی ائتلاف استراتژیک چین و ونزوئلا" توصیف شده، نمادی از اراده کشور‌های مستقل برای ایجاد مسیر‌های تجاری امن و مستقل از سلطه دلار و فشار‌های سیاسی غرب است.