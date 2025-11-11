پخش زنده
نمایندگان کشورمان در پایان مرحله گروهی رقابتهای اسنوکر قهرمانی جهان در قطر با عملکردی درخشان جواز حضور در مرحله حذفی این مسابقات را کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی رقابتهای جهانی اسنوکر از ۱۲ تا ۲۲ آبانماه (۳ تا ۱۳ نوامبر) در شهر دوحه قطر در حال برگزاری است. تیم ملی اسنوکر ایران با ترکیب امیر سرخوش، علی قرهگوزلو و حامد ذرهدوست در این رقابتها حضور دارد.
در پایان دیدارهای گروهی:
علی قرهگوزلو با پیروزی برابر کریستین ریشتر از آلمان، دِنگ هاهویی از چین و مینا آواد از مصر، هر سه با نتیجه مشابه ۴ بر ۲، مقتدرانه به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شد.
حامد ذرهدوست نیز پس از دو شکست ۳ بر ۴ مقابل اسجد اقبال از پاکستان و ۴ بر ۲ برابر الکساندر ویدو از آلمان، در دیدار سوم موفق شد کائو زِییی از چین را با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب کند و با قرار گرفتن در رتبه دوم گروه، به مرحله بعدی صعود کند.
امیر سرخوش، ملیپوش حرفهای کشورمان، در گام نخست با پیروزی ۴ بر ۰ برابر نماینده آمریکا کار خود را آغاز کرد، در دیدار دوم ۴ بر ۳ از سد حریف هنگکنگی گذشت و در مسابقه پایانی مرحله گروهی نتیجه بازی را به علی العبیدلی از قطر واگذار کرد تا با دوبرد پیاپی و یک شکست، به عنوان نفر دوم به جمع ورزشکاران مرحله حذفی راه یابد.
هر سه نماینده کشورمان با شایستگی کامل در مرحله حذفی رقابتهای جهانی حضور خواهند داشت. قرعه کشی مرحله حذفی امروز برگزار میگردد.