بیش از ۵۰ تن بذر کلزای سنواتی در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: این طرح در راستای بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش ماده آلی زمینهای زراعی استان انجام شده است.
محسن مهدوی افزود: این بذور به دلیل کهولت، قابلیت جوانهزنی مطلوب خود را از دست داده و به عنوان بذر سنواتی طبقهبندی شدهاندتا در مزارع الگویی برای تولید "کود سبز" مورد استفاده قرار گیرند.
به گفته وی: بفزایش کربن آلی خاک، افزایش ماده آلی و در نهایت حاصلخیزی زمینهای کشاورزی از مزیتهای این بذرهای کلزا است.