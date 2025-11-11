پخش زنده
با اصلاح سبک زندگی میتوان از بروز بسیاری از موارد دیابت نوع ۲ پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یک متخصص داخلی گفت: با اصلاح سبک زندگی میتوان بسیاری از موارد ابتلاء به دیابت را پیشگیری کرد، حتی در افرادی که زمینه ژنتیکی دارند.
فهیمه صالحی، متخصص داخلی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، در هفته دیابت بر اهمیت پیشگیری از دیابت نوع ۲ تأکید کرد و گفت: با اصلاح سبک زندگی میتوان بسیاری از موارد ابتلاء به دیابت را پیشگیری کرد، حتی در افرادی که زمینه ژنتیکی دارند.
صالحی ۵ عادت ساده که میتواند از دیابت نوع ۲ پیشگیری کند را به شرح زیر برشمرد:
فعالیت بدنی منظم: انجام حداقل ۳۰ دقیقه پیادهروی تند یا ورزش سبک در بیشتر روزهای هفته باعث افزایش حساسیت بدن به انسولین و کنترل قند خون میشود.
رژیم غذایی سالم و متعادل: کاهش مصرف قندهای ساده، پرهیز از فستفودها، افزایش مصرف سبزیجات، میوهها، غلات سبوسدار و منابع پروتئین سالم.
حفظ وزن مناسب: اضافه وزن به ویژه در خانمها، یکی از عوامل مهم ابتلاء به دیابت است. مدیریت وزن از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش میتواند خطر ابتلاء را کاهش دهد.
کنترل منظم عوامل خطر مرتبط: بررسی دورهای فشارخون، چربی خون و وضعیت قند خون برای شناسایی زودهنگام خطرات. خانمها باید توجه ویژهای به وضعیت هورمونی و سندروم تخمدان پلیکیستیک داشته باشند.
کاهش کمتحرکی و افزایش فعالیت روزمره: پرهیز از سبک زندگی کمتحرک و گنجاندن فعالیتهای کوچک روزانه مانند پیادهروی کوتاه و حرکات کششی در برنامه روزانه
وی تاکید کرد: این توصیهها به ویژه برای افرادی که شغلهای نشسته یا کمتحرک دارند، اهمیت بیشتری دارد و میتواند نقش مهمی در پیشگیری از دیابت و حفظ سلامت طولانیمدت ایفا کند.