واحد دانشآموزی خبرگزاری فارس استان اردبیل در مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون آموزشی، پژوهشی و رئیس دانشکده خبر خبرگزاری فارس در مراسم افتتاحیه واحد دانشآموزی خبرگزاری فارس در مدارس استان گفت: یکی دیگر از حوزههای جنگ هم مربوط به روایتها است، هرکس بتواند براساس روایت به مسائل مسلط شود برنده خواهد بود.
حسن خجسته اظهار کرد: دلیل سختی کارِ رسانهای را با یک مثالی بیان میکنم، پس از از بین رفتن کمونیست، بوش اعلام کرد رسما قدرت جهان آمریکا است، اگر آمریکا ۳ نقطه را کنترل نکند دچار مشکل میشود، فلسطین، کرهشمالی و ایران آن ۳ نقطه هستند.
وی در ادامه افزود: اگر آمریکا تا ۲۰۰۵ میتوانست ایران را کنترل کند قدرت بزرگی بعد ۲۰۱۵ به وجود میآورد، در جنگ ۱۲ روزه هم ایران نشان داد که اهل شکست و به اصطلاح بخور نیستیم.
خجسته همچنین بیان کرد: در هر صورت اگر شخصی وارد کار رسانهای میشود باید بداند که هم در دنیا صاحب خیر خواهد بود و هم در آخرت.