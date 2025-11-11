مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان گفت: «سکینه حسینی» مادر شهید والامقام «امیر حسنی» دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید صفدریان افزود: مراسم خاکسپاری حاجیه خانم سکینه حسینی مادر شهید والامقام امیر حسنی صبح امروز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح در باغ بهشت حصار مطهری برگزار می شود و مراسم ترحیم نیز امروز در مسجد ابوالفضل، حصار مطهری خواهد بود.

او تأکید کرد: شهید امیر حسنی در اول اسفندماه ۱۳۴۶ در شهرستان همدان به دنیا آمد، پدرش عبدالمجید و مادرش سکینه نام داشت.

صفدریان تصریح کرد: این شهید والامقام در تاریخ اول آذرماه ۱۳۶۶ در منطقه حاج عمران به شهادت رسید.