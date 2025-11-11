به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ موسی بهاری گفت : در راستای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، مأموران انتظامی بخش سیمینه، پس از دریافت اخباری مبنی بر حمل غیرمجاز آرد نانوایی خارج از شبکه توزیع، یک دستگاه کامیونت در جاده بوکان میاندوآب شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ بهاری افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۵۳۶۰ کیلوگرم (معادل ۵ تن و ۳۶۰ کیلوگرم) آرد نانوایی فاقد مجوز حمل کشف شد.

وی اظهارداشت: ماموران انتظامی شهرستان در محور سقز نیز یک دستگاه وانت نیسان را متوقف که در بازرسی از آن مقدار ۲۰۰۰ کیلوگرم (۲ تُن) آرد نانوایی فاقد مجوز حمل کشف گردید.

گفتنی است در این ارتباط ۲ دستگاه وسیله نقلیه توقیف و ۲ نفر به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.