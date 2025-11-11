معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌های جهانی پتروشیمی و محصولات آن با افت ۵تا ۲۵ درصد مواجه شده است از این رو صادر کردن محصولات پتروشیمی به صرفه نیست.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم شیخ در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: این وزارتخانه پتروشیمی ندارد که ذی نفع باشد؛ ما ذی نفع توسعه صادرات، رشد تولید و توسعه اقتصادی هستیم و درآمدی بابت آن کسب نکردیم.

وی گفت: صنعت پتروشیمی بیشترین میزان ارز و رفع تعهد ارزی را دارد در حالی که در قیمت خوراک در بالاترین حد است.

آقای شیخ افزود: در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی می‌توانستیم ارز آوری کنیم بسیاری از محصولات خام و نیمه خام امکان استفاده در زنجیره تولید را ندارد و کشور نیازمند آن نیست و مازاد نیاز داخلی است.

وی با اشاره به حذف مشوق‌های صادراتی ادامه داد: ماخذ ارزش صادراتی باید اصلاح شود، تنها ذی نفع محصولات پتروشیمی معاونت علمی ریاست جمهوری است که بایستی گزارشی در خصوص اختصاص منابع ارائه کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: جمع بندی وزارت صمت و نفت با بخش خصوصی صورت گرفته و گزارشی در این زمینه ارائه خواهد شد.