امروز در مناطق شرقی هرمزگان گاهی افزایش سرعت باد و در سایر نقاط وضعیت جوی آرام پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبح تا ظهر امروز در برخی نقاط شرقی استان افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی مورد انتظار است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان غالبا صاف خواهد بود، به تدریج از اواخر شب و در روز چهارشنبه افزایش ابر‌های پوششی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دریا نسبتا آرام و شرایط رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: پایداری وضعیت جوی و دریایی تا روز‌های پایانی هفته جاری تداوم خواهد داشت.

وی گفت: به لحاظ دمایی، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.