

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی هفته چهل و ششم سال ۲۰۲۵ میلادی برترین پینگ پنگ بازان دنیا منتشر شد و نوجوانان ایران پس از درخشش در رقابت‌های کانتندر جوانان عراق صعودی خیره کننده داشتند.

فراز شکیبا ملی پوش نوجوان کشورمان با صعودی ۳۷۵ پله‌ای در جایگاه ۴۹۵ دنیا قرار گرفت و رده نهم کمتر از ۱۵ ساله‌های دنیا را به خود اختصاص داد.

مبین امیری با صعودی ۲۹۹ پله‌ای جایگاه ۵۶۱ دنیا را به خود اختصاص داد و در رده سنی کمتر از ۱۵ سال جایگاه هفدهم دنیا را به خود اختصاص داد.

عرشیا لرستانی دیگر ملی پوش نوجوانان کشورمان با صعودی ۳۷۸ پله‌ای در جایگاه ۷۳۰ بزرگسالان دنیا و جایگاه ۲۱ کمتر از ۱۵ سال دنیا را به خود اختصاص داد.

نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی بدون تغیر همچنان در جایگاه ۸۴ دنیا قرار دارد، بنیامین فرجی با سه پله سقوط در مکان ۱۴۳ قرار گرفت، نیما عالمیان بدون تغییر مکان ۱۷۰ را به خود اختصاص داد.