به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رییس مجمع نمیندگان استان کرمان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این سفر چهار روزه که فردا چهارشنبه آغاز می‌شود و: اعضای این کمیسیون در شهرهای کرمان ,سیرجان و بم حضور پیدا خواهند کرد.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به مسئولیت اعضای کمیسیون مجلس که رسیدگی به شکایات مردمی است گفت عمده دغدغه مردم در استان کرمان بحث انرژی ، به ویژه تامین برق و آب و همچنین صنایع ،و معادن است ضمن اینکه در سفر به شهرستان بم دغدغه‌های خودروسازان و تعیین تکلیف نهایی وام‌های زلزله بم، نیز بررسی می‌شود.

این سفر که چهارشنبه آغاز میشود ، شنبه هفته آینده با تشکیل جلسه جمع بندی در مرکز استان خاتمه می یابد .



