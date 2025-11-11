پخش زنده
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی از سفر قریبالوقوع اعضای کمیسیون اصل نود به استان کرمان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این سفر چهار روزه که چهارشنبه پیش رو آغاز میشود گفت: اعضای این کمیسیون در شهرهای کرمان ,سیرجان و بم حضور پیدا خواهند کرد.
غضنفرآبادی با اشاره به مسئولیت اعضای کمیسیون مجلس که رسیدگی به شکایات مردمی است گفت عمده دغدغه مردم در استان کرمان بحث انرژی ، خصوصاً تامین برق و آب و همچنین صنایع ،و معادن است ضمن اینکه در سفر به شهرستان بم دغدغههای خودروسازان و تعیین تکلیف نهایی وامهای زلزله بم، نیز بررسی میشود.
این سفر که چهارشنبه آغاز میشود ، شنبه هفته آینده با تشکیل جلسه جمع بندی در مرکز استان خاتمه می یابد .