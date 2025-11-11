امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان، تالار‌های مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه ۸۱۶ هزار و ۵۷۸ تن انواع محصول در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، پتروشیمی و صادراتی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، بیشترین حجم عرضه مربوط به تالار صادراتی است که در آن ۳۱۸ هزار و ۶۳۱ تن محصول شامل ۱۴۶ هزار و ۵۵۶ تن سیمان، ۱۲۲ هزار تن کلینکر، ۴۷ هزار و ۹۵۳ تن قیر، یک‌هزار و ۱۱۸ تن روغن و یک‌هزار و ۴ تن مواد شیمیایی برای صادرات روی تابلو می‌رود.

در تالار سیمان نیز ۲۳۶ هزار و ۷۵۰ تن سیمان عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه ۱۰۳ هزار و ۳۴۹ تن محصول شامل ۶۹ هزار و ۹۴۴ تن مواد پلیمری، ۲۰ هزار تن لوب کات، ۸ هزار و ۴۰۵ تن قیر و ۵ هزار تن گوگرد را تجربه می کند.

۹۴ هزار و ۲۴ تن انواع محصول در تالار حراج باز عرضه می شود. این محصولات شامل ۸۶ هزار و ۸۲۰ تن تختال، ۶ هزار و ۷۰۴ تن مواد شیمیایی و ۵۰۰ تن مس می شود.

امروز همچنین قرار است ۵۴ هزار و ۹۰ تن محصول شامل ۳۲ هزار و ۶۵۵ تن فولاد، ۲۰ هزار تن باریت، ۸۶۰ تن آلومینیوم و ۵۷۵ ن مس در تالار صنعتی عرضه شود.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۹ هزار و ۷۳۴ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و پالت چوبی است.