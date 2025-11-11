به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ سیدجواد حسینی افزود: تصادف پراید و پژو ۴۰۵ در جاده قهاوند به سمت آزاد راه همدان - ساوه به دلیل خواب آلودگی راننده خودروی اول و سرعت بالای خودروی دوم منجر به مرگ ۲ نفر و همچنین مصدومیت چهار نفر شد.

او تأکید کرد: این سانحه جاده‌ای بامداد امروز به علت بی توجهی راننده سورای پراید به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی رخ داد، همچنین سرعت بالای سواری پژو ۴۰۵ موجب بالا رفتن شدت سانحه شد.

جانشین رئیس پلیس راه استان همدان تصریح کرد: وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ نفر در جاده قهاوند جان خود را از دست دادند، گفت: یکی از بالاترین تخلفات ثبت شده در جاده قهاوند، تردد با سرعت غیرمجاز است.

حسینی افزود: با وجود محدودیت سرعت ۸۵ کیلومتر در ساعت در روز و ۷۵ کیلومتر در ساعت در شب باید باشد، اما دوربین ثبت تخلف سرعت واقع در این جاده سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت را نیز ثبت کرده است.