به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ علی نیکزاد در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در کنفرانس بین‌پارلمانی روسای مجالس (ISC) به پاکستان سفر کرده است.

در این سفر تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله علی بابایی کارنامی، محمد خوش‌سیما و محمد انور بجار زهی نایب‌رئیس مجلس را همراهی می‌کنند.

کنفرانس بین‌پارلمانی روسای مجالس با محوریت «صلح، امنیت و توسعه» با حضور بیش از ۳۷ کشور در روز‌های ۱۱ و ۱۲ نوامبر (۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه) در پایتخت پاکستان برگزار می‌شود.

در این نشست ۱۷۴ نماینده بین‌المللی از جمله ۱۰ رئیس مجلس، ۱۵ نایب‌رئیس، ۳۷ نماینده پارلمان و همچنین نمایندگانی از سازمان‌های چندجانبه شرکت خواهند کرد.

براساس برنامه اعلام‌شده از سوی دبیرخانه کنفرانس نشست افتتاحیه این رویداد روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر در هتل سرینا اسلام‌آباد برگزار می‌شود و در ادامه نمایندگان شرکت‌کننده طی دو روز درباره موضوعات مرتبط با صلح، امنیت و توسعه در سطح منطقه‌ای و جهانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.