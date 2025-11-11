پخش زنده
فرماندار مهریز با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ساماندهی سگهای بلاصاحب، هشدار داد در صورت کوتاهی دستگاههای اجرایی در این زمینه، با موارد ترکفعل برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عسکرزاده در نشست کارگروه ساماندهی و کنترل سگهای بلاصاحب شهرستان مهریز گفت: وجود سگهای ولگرد یکی از چالشهای جدی مهریز است و ساماندهی آنها نیازمند برنامهریزی منسجم، همکاری بینبخشی و مشارکت اجتماعی است.
وی افزود: برای کنترل مؤثر این پدیده باید برنامهای جامع و ضربتی تدوین شود که شامل شناسایی نقاط بحرانی، تأمین زیرساختهای لازم، اجرای اقدامات پیشگیرانه و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی باشد.
فرماندار مهریز با انتقاد از نبود سیاستگذاری و نظارت کافی در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: افزایش بیرویه سگهای بلاصاحب، بهویژه در مناطق مسکونی، به معضلی آزاردهنده برای شهروندان تبدیل شده و آرامش روانی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
عسکرزاده همچنین به مدیران شهرستان مهریز هشدار داد: در صورت کوتاهی یا ترک فعل در این زمینه، فرمانداری با هماهنگی دادستانی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
وی در پایان بر لزوم رعایت اصول بهداشتی، کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب و همکاری مستمر دستگاههای اجرایی برای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان تأکید کرد.