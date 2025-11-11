فرماندار مهریز با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با معضل سگ‌های بلاصاحب، خواستار اجرای برنامه‌ای منسجم و چندجانبه برای ساماندهی این موضوع در شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسین عسکرزاده در نشست کارگروه ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب شهرستان مهریز گفت: افزایش بی‌رویه سگ‌های ولگرد در مناطق مختلف، به یکی از چالش‌های جدی در حوزه سلامت عمومی و امنیت روانی شهروندان تبدیل شده است.

وی افزود: ساماندهی مؤثر این معضل نیازمند برنامه‌ریزی جامع، همکاری بین‌بخشی و مشارکت اجتماعی مردم است تا بتوان از پیامد‌های بهداشتی و زیست‌محیطی آن پیشگیری کرد.

فرماندار مهریز با اشاره به لزوم تدوین برنامه‌ای ضربتی برای شناسایی نقاط بحرانی و تأمین زیرساخت‌های لازم، گفت: ضعف سیاست‌گذاری و نظارت در سال‌های گذشته باعث تشدید این مشکل شده و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در دستور کار قرار گیرد.

عسکرزاده همچنین با هشدار به مدیران شهرستان مهریز تأکید کرد: در صورت کوتاهی یا ترک فعل در این زمینه، فرمانداری با هماهنگی دادستانی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

وی در پایان بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی، کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان تأکید کرد.