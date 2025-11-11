به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کیت‌های غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان یکی از دستاوردهای دانشمندان هسته ای کشورمان است که برای اولین بار در خاورمیانه با فرآوری آب سنگین و جلوگیری از خام‌فروشی این ماده حساس با تلاش دانشمندان صنعت هسته‌ای بیش از ۱۲۰ ایزوتوپ تشخیصی در مرحله تحقیق و توسعه بومی شده است.

‎با استفاده از این کیت‌ها می‌توان نزدیک به ۵۰ نوع بیماری در نوزادان را در بدو تولد شناسایی و اقدام به معالجه سریع آن‌ها کرد.

‎این کیت‌ها در جهت سند برنامه اجتماعی ژنتیک وزارت بهداشت در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفت و با تلاش دانشمندان این حوزه بومی سازی شد.

متخصص پزشکی هسته‌ای گفت: علم پزشکی هسته‌ای از علوم جدید دنیاست که با تأمین رادیو دارو‌ها به همت متخصصان صنعت هسته‌ای کشور بیماری‌های زیادی با تشخیص زود هنگام معالجه می‌شوند.

وحید خلیلی افزود: رادیو دارو‌ها بعد از تزریق به اندام‌های بیمار وارد می‌شوند و بعد از تصویربرداری جزئیات تشخیصی وسیعی در اختیار پزشک معالج قرار می‌گیرد.

اوادامه داد: پزشکی هسته‌ای در تشخیص بیماری‌ها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد بسیاری دارد و همچنین از رادیو دارو‌ها و روش‌های هسته‌ای برای درمان انواع سرطان‌ها استفاده می‌شود.

رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک هم گفت: رادیو داروها در درمان سرطان های تیروئید، پروستات، استخوان و ... کاربردهای وسیعی دارد.

آذین احمدی افزود: لوتشیوم و تکنسیم دو رادیو داروی پرکاربرد در درمان و تشخیص بیماری سرطان است.

سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است و سالانه 131 هزار ایرانی به آن مبتلا می شوند.

استفاده از رادیو داروها در تشخیص و درمان این بیماری در کنار شیمی درمانی و رادیو تراپی امید بیماران سرطانی برای درمان را مضاعف کرده است.