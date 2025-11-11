پخش زنده
تلاش مضاعف دانشمندان هسته ای کشورمان سبب تولید 70 نوع رادیو داروی ایرانی شده که از بدو تولد تا دوران های مختلف زندگی به پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری ها کمک می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کیتهای غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان یکی از دستاوردهای دانشمندان هسته ای کشورمان است که برای اولین بار در خاورمیانه با فرآوری آب سنگین و جلوگیری از خامفروشی این ماده حساس با تلاش دانشمندان صنعت هستهای بیش از ۱۲۰ ایزوتوپ تشخیصی در مرحله تحقیق و توسعه بومی شده است.
با استفاده از این کیتها میتوان نزدیک به ۵۰ نوع بیماری در نوزادان را در بدو تولد شناسایی و اقدام به معالجه سریع آنها کرد.
این کیتها در جهت سند برنامه اجتماعی ژنتیک وزارت بهداشت در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفت و با تلاش دانشمندان این حوزه بومی سازی شد.
متخصص پزشکی هستهای گفت: علم پزشکی هستهای از علوم جدید دنیاست که با تأمین رادیو داروها به همت متخصصان صنعت هستهای کشور بیماریهای زیادی با تشخیص زود هنگام معالجه میشوند.
وحید خلیلی افزود: رادیو داروها بعد از تزریق به اندامهای بیمار وارد میشوند و بعد از تصویربرداری جزئیات تشخیصی وسیعی در اختیار پزشک معالج قرار میگیرد.
اوادامه داد: پزشکی هستهای در تشخیص بیماریها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد بسیاری دارد و همچنین از رادیو داروها و روشهای هستهای برای درمان انواع سرطانها استفاده میشود.
رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک هم گفت: رادیو داروها در درمان سرطان های تیروئید، پروستات، استخوان و ... کاربردهای وسیعی دارد.
آذین احمدی افزود: لوتشیوم و تکنسیم دو رادیو داروی پرکاربرد در درمان و تشخیص بیماری سرطان است.
سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است و سالانه 131 هزار ایرانی به آن مبتلا می شوند.
استفاده از رادیو داروها در تشخیص و درمان این بیماری در کنار شیمی درمانی و رادیو تراپی امید بیماران سرطانی برای درمان را مضاعف کرده است.