اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان شرقی به مناطق عملیاتی
پانصد نفر از دانش آموزان مناطق ۵ گانه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در قالب ۱۱ دستگاه اتوبوس برای زیارت از یادمانهای شلمچه، هویزه، طلائیه و اروند کنار به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در مراسم اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان شرقی گفت:روشنگری از مسئولیتها و رسالتهای شما دانش آموزان عزیز است چرا که استکبار جهانی به دنبال غارت منافع کشورهاست اما امید دارم شما عزیزان به اطلاعاتی که از راویان ایثار و شهادت دریافت میکنید تامل کنید.
عبدالرضا فولادوند افزود: مسئولیت شما سنگین است اما به وظیفه اصلی خودتان بعد از سفرتان بپردازید دشمن میخواهد که شما به آینده کشور فکر نکنید و به آن ناامید شوید اما میداند که ایرانی با تمدن هزاران ساله همیشه پوزه دشمنانش را به خاک مالیده است.