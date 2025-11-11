به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطق شرقی استان گاهی افزایش سرعت باد و در سایر نقاط وضعیت جوی آرام پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان غالبا صاف خواهد بود، به تدریج از اواخر شب و فردا افزایش ابر‌های پوششی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا نسبتا آرام و شرایط تردد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود و پایداری وضعیت جوی و دریایی تا روز‌های پایانی هفته تداوم خواهد داشت.

او افزود: از لحاظ دمایی، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.