کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تا ظهر در برخی نقاط شرقی استان افزایش سرعت بادهای شمال شرقی مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطق شرقی استان گاهی افزایش سرعت باد و در سایر نقاط وضعیت جوی آرام پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان استان غالبا صاف خواهد بود، به تدریج از اواخر شب و فردا افزایش ابرهای پوششی در سطح استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: دریا نسبتا آرام و شرایط ترددهای دریایی مساعد پیش بینی میشود و پایداری وضعیت جوی و دریایی تا روزهای پایانی هفته تداوم خواهد داشت.
او افزود: از لحاظ دمایی، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.