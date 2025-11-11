پخش زنده
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در نشست المپیاد جراحی دانشجویی گفت: اولین المپیاد جراحی دانشجویی مشترک بین کشور ایران و روسیه توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک با حضور اساتید برجسته کشور روسیه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر حسین سرمدیان افزود: سه نفر از اساتید کشور روسیه به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک آموزشهای لازم را برای اینکه بتوانند در این المپیاد شرکت کنند، دادند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه همه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از ترم یک تا مقاطع بالاتر میتوانند در این المپیاد شرکت کنند، گفت: دانشجویان ۱۰ گروه دونفره میشوند و در المپیاد سال آینده مسکو که بین کشورهای روسیه، هند، ارمنستان و سایر کشورها است هم میتوانند، شرکتکنند.
او گفت: دانشجویان موفق کشور روسیه هم به صورت برخط درباره نحوه شرکت در المپیاد به دانشجویان اراک توضیحات لازم را دادند.
سرمدیان افزود: در این نشست ۴ برنامه جراحی برخط از جراحان معروف شهر در حوزه جراحی اعصاب، دندانپزشکی و گوش و حلق و بینی هم انجام شد.
او گفت: هدف از برگزاری این المپیاد آموزش دادن و تقویت بنیه علمی دانشجویان در زمینه جراحی است.