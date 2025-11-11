با افزایش غلظت ذرات آلاینده، وضعیت هوای مشهد،برای چهارمین روز پیاپی در محدوده «ناسالم» قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۹ نشانگر هوای «ناسالم» و این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۳۴ نیز گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی افزود: کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و هوای ۱۳منطقه دیگر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است. کیفیت هوا در پنج منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا نیز در شرایط «سالم» قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت خروج از منزل توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محمودی افزود: انتظار است شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.