به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ قم از وقوع حادثه مسمومیت با گاز منوکسید کربن در ساعت ۰۲:۴۱ بامداد امروز در منطقه جمکران قم خبر داد.

دکتر محمدجواد باقری افزود: در این حادثه یک بزرگسال و سه کودک دچار مسمومیت شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی یا مصدوم بدحال نداشت.

وی با اشاره به سرد شدن هوا هشدار داد: شهروندان باید در استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت و ایمنی آن‌ها اطمینان حاصل کنند و از بستن کامل منافذ و نبود تهویه مناسب در فضاهای بسته جداً خودداری نمایند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.